Scherbenhaufen

Bernhard hat sich bei Johanna zum Adventskaffee eingeladen. Er hofft, dass wenigstens seine Mutter Verständnis dafür hat, dass er ausgerastet ist, als er durch Albert von Moniques Hochzeitsplänen erfahren hat. Obwohl Bernhard ihr natürlich leid tut, ergreift Johanna für Monique Partei. Sie erinnert ihn daran, dass er den Hof verlassen wollte, als Albert noch ein Säugling war und kann nur zu gut verstehen, dass Monique nicht bereit war, ihm nach Freiburg in eine völlig ungewisse Zukunft zu folgen.

Beim Abendessen kündigt Karl an, dass er über Nacht wegbleiben werde. Johanna hofft, dass er noch etwas mehr verrät, doch Karl löffelt stumm seine Suppe. Nachdem er gegangen ist, bringt auch Hermann seine Verwunderung darüber zum Ausdruck, dass sein Sohn ohne eine Erklärung über Nacht wegbleibt. Obwohl Johanna zugeben muss, dass auch sie sich ihre Gedanken macht, sorgt sie sich im Moment weit mehr um Bernhard.

Monique will am nächsten Morgen gerade das Haus verlassen, als der Briefträger ihr die Post überreicht. Zuoberst entdeckt sie den Brief eines Rechtsanwaltes, der an sie gerichtet ist. Sie öffnet ihn und beginnt zu lesen. Bernhard hat tatsächlich einen Rechtsanwalt damit beauftragt, sein Umgangsrecht mit Albert zu regeln und fordert das gemeinsame Sorgerecht. Monique ist fassungslos.