Drum prüfet, wer sich ewig bindet

Bernhard will seinen Sohn zum versprochenen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt abholen. Doch Albert möchte viel lieber bei seinem Storch bleiben und weigert sich standhaft mitzukommen. Wütend stellt Bernhard Monique zur Rede, die nur mühsam herausfindet, was zwischen Bernhard und Albert vorgefallen ist.

Monique ist begeistert, als Alex sie mit einer Einladung zum Abendessen überrascht. Sie genießt die traute Zweisamkeit mit ihm sehr, und dennoch geht ihr der Streit mit Bernhard nicht aus dem Kopf. Sie leidet darunter, dass der Konflikt mehr und mehr auf Alberts Rücken ausgetragen wird. Alex ist der Meinung, dass klare Verhältnisse für alle Beteiligten dienlich wären und ergreift die Gelegenheit, um Monique einen erneuten Heiratsantrag zu machen.

Karl arbeitet wieder auf dem Hof. Noch immer lebt er sehr in sich zurückgezogen und lässt niemanden an sich heran. In einem Brief an Wilhelm berichtet er von seiner Heimkehr. Er weiß noch nicht, ob er es, nach allem was geschehen ist, wieder auf dem Hof aushalten kann.