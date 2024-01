Bärendienst

Andreas wird zu einem besonderen Einsatz gerufen: Im Bärengehege in Bad Rippoldsau soll er nach Bär Poldi sehen, der seit Tagen nicht mehr richtig frisst. Einen so großen Braunbären zu untersuchen, ist nicht gerade ein Zuckerschlecken und muss deshalb gut geplant sein. Mit Bären hat Andreas nämlich bereits einschlägige Erfahrungen gemacht - keine guten! Auch am Stammtisch sorgt der bevorstehende Einsatz des jungen Tierarztes für großes Aufsehen und Hermann ist von dessen Schilderungen so beeindruckt, dass er beschließt, ihn in den Bärenpark zu begleiten!

Die Theaterproben mit den Jungs aus der Breakinitiative laufen nicht ohne Probleme ab. Eva ist mittlerweile sehr skeptisch, ob sich die ganze Mühe, die sich Heinz mit dem Theaterstück gibt, überhaupt lohnt. Nach und nach findet sie jedoch Gefallen an der Theateraktion und schneller als gedacht ist sie selbst mittendrin.

Auch Franz hat mittlerweile Geschmack an Liobas Quellwasser gefunden. Allerdings vor allem deshalb, weil er ein Geschäft wittert. Schon einmal wollte Franz sich Liobas Quelle unter den Nagel reißen und jetzt scheint die Chance zum Greifen nah. So kurz vor dem Ziel schreckt er auch nicht davor zurück, Sebastian vor seinen Karren zu spannen.