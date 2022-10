Bäriger Dreh im Schwarzwald

Poldis Operation verlief gut. Im Bärenpark verbringt er jetzt wieder seine Zeit mit dem, was er am allerliebsten tut: Futtern!Folge 848 - "Bärendienst", Sendung am 29. März 2015 um 19.15 im SWR Fernsehen

SWR Ralf Bürglin/Alternativer Wolf- und Bärenpark Schwarzwald -