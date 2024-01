Folge 801: Liebe und Eifersucht

Deutschland 2014

Obwohl Leni und Johanna zerstritten sind, müssen sie irgendwie miteinander klarkommen. Schließlich soll nicht nur der Herz-zu-Haus-Service am Laufen gehalten werden, auch die nächsten Veranstaltungen stehen bevor. Und während Johanna um Normalität bemüht ist, kann Leni nicht über ihren Schatten springen. Ganz im Gegenteil: Sie erwartet von Johanna sogar eine Entschuldigung. In Johannas Küche kommt es zur Eskalation.

Monique ist mehr belustigt als verwundert, als sie Bernhard beim Fitnesstraining in der Praxis antrifft. Wenn ihr Ex anfängt, sich so zu schinden, dann hat er dafür einen triftigen Grund. Stellt sich nur noch die Frage ob der eher blond ist oder brünett.

Während Niki in der Säge das Material für die Mühle bearbeitet, macht Toni das, was er am liebsten mag: Pause! Als Karl die erste Fuhre Holz abholen will, gerät er mitten in einen handfesten Streit. Das Konkurrenzgerangel der beiden hat er jedoch schnell beigelegt. Hier ist nur einer der Chef, und das ist Karl!