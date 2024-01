Folge 784: Das Rauschen des Windes

Deutschland 2013

Vor kurzem erst wurde das Heizkraftwerk eingeweiht, schon hat Bernhard das nächste Großprojekt vor Augen. Seine Vision vom energieautarken Schönwald lässt ihn sein Ziel trotz immenser Gegenwehr vehement verfolgen. Die größten Bedenken kommen aus Bernhards eigenen Reihen - Herr Weiss hält die Windkraft für Schönwald lediglich für ein weiteres Prestigeobjekt des Herrn Bürgermeister. Aber wer Bernhard kennt, der weiß, dass Gegenwind ihn geradezu anspornt!

Toni ist hin- und hergerissen. Auf der einen Seite freut er sich zwar, dass Ludwig ihm in der Säge helfen will, auf der anderen Seite fragt er sich, ob das gut gehen kann. Schließlich ist Ludwig schwerhörig und in dem Fall ziemlich beratungsresistent. Letztendlich ist Toni aber froh über jede Arbeit, die er nicht selbst machen muss und lässt Ludwig mithelfen. Dann kommt es in der Säge zu einem Zwischenfall ...

Bea freut sich schon sehr auf den bevorstehenden Urlaub in Ägypten. Sie weiß, dass vor allem Karl eine Auszeit dringend braucht. Der sieht das jedoch ganz anders und hat jede Menge Gründe, warum er besser zu Hause bleiben sollte ...