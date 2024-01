Folge 783: Natürliche Schönheit

per Mail teilen

Deutschland 2013

Seit Johanna deren Vorsitzende ist, hat sie mit so einigen Aktivitäten mächtig frischen Wind in das Landfrauenleben gebracht. Was sie sich jetzt aber für das Erntedankfest hat einfallen lassen, das geht Leni eindeutig zu weit: Eine Ausstellung zu biodynamischem Anbau nach dem Mond! Leni ist sich sicher, dass Johanna sich da wieder einmal von der Kräuterhex' hat beeinflussen lassen. Und wenn sie noch einmal das Wort "Mond" hören muss - dann, dann!

Eisiger Wind hingegen weht in der Praxisgemeinschaft von Kati und Monique. Kati ist mächtig sauer auf ihre Kollegin und lässt sie das offen spüren. Ganz offensichtlich hat Monique bei Murat gepetzt und ihm Katis Botox-Geheimnis ausgeplaudert - mit schwerwiegenden Folgen!

Karl hätte es selbst nicht geglaubt, wie schmerzlich er Jenny vermissen würde. Weder in seiner Arbeit, noch beim Laufen findet er Ablenkung. Am liebsten würde er die Zeit zurückdrehen und Jenny wieder auf dem Hof haben. Letztendlich schaffen es aber zwei kleine Nervensägen, Karls Herz ein wenig leichter zu machen ...