Folge 785: Abgetaucht

Deutschland 2013

Die Sommerpause bei den Fallers ist vorbei und die 90. Staffel unserer Schwarzwaldserie ist seit dem 15. September 2013 auf Sendung. Unser Team hat die kommenden 8 Folgen im vergangenen Jahr unter der Regie von Ulf Janssen für Sie in Szene gesetzt.

Kurz vor der Abreise in den Urlaub gibt Karl seinem Neffen noch einen Crash-Kurs in Sachen Melken. Trotzdem ist ihm nicht wohl dabei, Albert seine Kühe "auszuliefern". Wie auch immer: Albert ist jetzt Bauer für zwei Wochen! Das einzig Beruhigende für Karl ist, dass Eva ebenfalls versprochen hat mitzuhelfen. Und mit ihr zusammen wird Albert diese Urlaubsvertretung schon meistern. Hoffentlich ...!

Tu weiß: Wenn sich seine Chefin etwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht sie das auch durch. Vor allem, wenn es um ihren Traum von der Kulturkneipe geht. Bei der nächsten Veranstaltung jedoch möchte Tu unbedingt mitentscheiden. Denn statt "Rock im Löwen" hätte er viel lieber etwas leisere Töne.

Am Stammtisch wird wieder einmal kräftig politisiert, denn Bernhards Pläne haben schnell die Runde gemacht. Keiner der Stammtischler kann nachvollziehen, warum der Herr Bürgermeister sein Fähnchen in Richtung Windkraft hält, und die schöne Landschaft verschandeln will. Schließlich hat doch gerade ein anderer Faller ein Heizkraftwerk eröffnet. Aber die werden schon noch sehen im Rathaus: Wer Wind sät, wird Sturm ernten!