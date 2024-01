Forderungen

per Mail teilen

Johanna trifft Caro im Krankenhaus und erfährt so von deren Schwangerschaft. Sie kann es nicht fassen, dass die junge Krankenschwester sich nach der Trennung von Bernhard offenbar so schnell mit einem anderen getröstet hat. Als Johanna von Celine allerdings die wahren Umstände erfährt, ist sie entsetzt: Ihr Jüngster hat ganz offensichtlich seine schwangere Freundin sitzen lassen. Und während Hermann lediglich die Angst treibt, dass Bernhard vor diesem Hintergrund die nächste Wahl verliert, bekommt der Besuch von seiner Mutter, die ihm ordentlich den Kopf wäscht!

Vronis Besuch hat bei Bernd definitiv Spuren hinterlassen. Der Schwarzwaldcowboy strotzt nur so vor neu erlangtem Selbstbewusstsein. Großspurig gibt er am Stammtisch mit seinen Frauenbekanntschaften an und ist sicher: Einer wie er kann jede Frau haben. Die Stammtischjungs geben sich mit bloßen Prahlereien allerdings nicht zufrieden und fordern den selbsternannten Womanizer zu seiner nächsten Eroberung geradezu heraus.

Johanna hat Post aus Venezuela bekommen: In der Colonia Selva Negra hat man vom Trachtenprojekt der Landfrauen gehört - schnell ist klar, auf welchem Weg. Als Leni davon Wind bekommt, dass ihre Trachten nun wohl richtig berühmt werden sollen, wähnt sie sich schon auf dem Gipfel der Couture.