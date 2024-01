Nicht gut Kirschen essen

per Mail teilen

Der Sturm hat auch vor der fallerschen Kirschbaumallee nicht Halt gemacht und morsche Äste abgebrochen. Nur gut, dass dabei niemand verletzt wurde. Doch wenn sich niemand kümmert und das tote Holz herausschneidet ist es letztendlich kein Wunder, dass die Bäume auch nicht mehr tragen. Nicht ohne Hintergedanken erinnert Lioba die Fallerbauern an die Zeit, als es auf dem Hof noch genügend Kirschen gab und sie zusammen mit ihrem alten Freund Wilhelm Schnaps gebrannt hat. Während auch Hermann wehmütig an diese Zeit zurückdenkt gibt es für Karl nur eines: Die Bäume müssen weg!

Obwohl ihm seine beiden Geschäftspartner Albert und Sebastian in den Rücken gefallen sind, hat Franz die Pläne mit der Abfüllanlage für Liobas Wasser noch immer nicht ad acta gelegt. Irgendwie muss es schließlich möglich sein, an das Wasser der alten Kräuterhexe ranzukommen. Und wer Franz Faller kennt, der weiß, dass er statt des direkten Weges auch gerne mal einen Umweg in Kauf nimmt - wenn der Profit stimmt!

Vom letzten Feuerwehreinsatz bringt Bea den Grund dieses Einsatzes direkt mit auf den Fallerhof: Eine Katze musste aus einem Baum gerettet werden und wurde dabei verletzt. Ihre Rettung hat jedoch vor allem bei Uli Zimmermann ordentliche Spuren hinterlassen - und zwar im ganzen Gesicht. Zerkratzt und lädiert muss er im Löwen Hohn und Spott über sich ergehen lassen, während sich das Fellknäuel auf dem Fallerhof erholen darf - und für mächtig Unruhe sorgt.