Willkommen im Leben (Neue Folge!)

Endlich ertönt auf dem Fallerhof die frohe Kunde von der Ankunft des neuen Familienmitglieds: Es ist ein Mädchen! Mutter und Kind sind wohlauf und sollen noch am gleichen Tag das Krankenhaus verlassen. Uroma Johanna ist überglücklich und Karl weiß, was er zu tun hat: Der Fallerhof muss anständig geziert werden. Obwohl er dafür - wie so oft - eigentlich gar keine Zeit hat ...

Die frischgebackene Tante Sabine fährt mit ihrem knallroten Sportoldtimer auf dem Fallerhof vor. Natürlich möchte auch sie so schnell wie möglich ihre neue Nichte kennen lernen. Doch nicht nur das: da Andreas als junger Vater nicht mehr für die Schwarzwaldrallye zur Verfügung steht, muss Sabine einen neuen Copiloten finden. Karl scheint als versierter Autoschrauber perfekt für diesen Job und ist geschmeichelt, aber woher will der Bauer die Zeit zum Üben nehmen? Und vor allem: was wird Bea dazu sagen?

Im Löwen treffen sich die sieben Mitglieder zur Gründung des Tourismusvereins. Bea strebt den 1.Vorsitz an und hätte gerne Monique als ihre Stellvertreterin. Doch da hat sie die Rechnung ohne Ulrich Zimmermann gemacht.