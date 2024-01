Kraftakt (WDH)

per Mail teilen

Noch sieben Tage sind es bis zum errechneten Geburtstermin von Evas und Andreas' Nachwuchs und die ganze Familie wirkt mit bei den letzten "Nestbauarbeiten". Kati freut sich riesig, dass sie nun endlich bald Oma wird und hat die xte Garnitur Babystrampler gekauft, Hermann bringt mit Johanna die hergerichtete Familienwiege vorbei und Andreas montiert sogar schon ein Laufgitter an die Treppe. Nur Eva ist die Ruhe selbst und hat noch nicht mal die Notfalltasche fürs Krankenhaus gepackt. Doch plötzlich setzen die Wehen ein - ausgerechnet als Andreas unterwegs ist.

Auch der Stammtisch fiebert der Ankunft des "Löwen-Babys" entgegen und hat einen Klapperstorch für den Faller'schen Vorgarten gebastelt, der nun mitten in der Dorfkneipe steht. Kati muss sich beim Bedienen geschickt um ihn herumschlängeln, was ihr dank ihrer körperlichen Fitness keine große Mühe macht. Doch wie gut in Form sind eigentlich die Stammtischbrüder? Muskelprotz Uli fordert sie der Reihe nach zum Männlichkeitsritual heraus.

Bernhard muss feststellen, dass für die nächste Gemeinderatssitzung der Punkt "Gründung einer Tourismus-GmbH" auf der Tagesordnung steht. Er unterstellt Bea, dass sie die Gemeinderätinnen Monique und Frau Markhardt-Siegel dazu angestiftet hat - einzig und allein um ihre persönlichen Interessen als tourismusbetreibende Bäuerin durchsetzen zu können. Doch Bea geht es um die Sache - für die sie nun Mitstreiter sucht. Ausgerechnet ihr Erzfeind Ulrich Zimmermann zeigt Engagement.