Tollkühne Dame

Hermann hat ein ganz mulmiges Gefühl. Irgendwas scheint im Löwen nicht zu stimmen. Das Nebenzimmer ist ständig abgeschlossen und auch Tu verhält sich in der letzten Zeit mehr als seltsam. Seit Eva gezwungen ist, zu Hause zu bleiben um sich zu schonen, führt offenbar Tus Onkel Doan das Regiment in der Dorfkneipe. Schon einmal wollte der während Evas Abwesenheit den Löwen übernehmen. Hermann muss das verhindern, und zwar ohne, dass seine Enkelin davon etwas mitbekommt.

In einem feuerroten Oldtimer taucht Sabine auf dem Fallerhof auf. Sie will an einer Oldtimer-Ralley durch den Schwarzwald teilnehmen und ihren Bruder als Co-Piloten rekrutieren. Aber erst einmal möchte sie ihre schwangere Schwägerin unterstützen und ihr übers Wochenende zu ein wenig Entspannung verhelfen. Sabines Fürsorge ist allerdings so gewaltig, dass Eva die Flucht ergreift - ausgerechnet in den Löwen.

Mit Tonis Ruhe im Sägewerk scheint es wohl endgültig vorbei. Nicht genug, dass Sophie sich ihren festen Platz dort eingerichtet hat, um an ihren Kerzenständern zu arbeiten, jetzt taucht auch noch Matthias auf, um sich das Holz für einen neuen Koppelzaun zu sägen. Ein guter Grund für Toni, rasch das Weite zu suchen. Matthias und Sophie werden sicher ohne ihn zurechtkommen. Ganz sicher sogar!