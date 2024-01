Zickenalarm (Neue Folge!)

per Mail teilen

Evelyn kommt verspätet zum Landfrauen-Fototermin im Löwen. Sie hat ein Problem: das Trachtenoberteil ist zu eng. Als sich herausstellt, dass Leni beim Nähen die Nahtzugabe vergessen hat, ist Johanna so sauer, dass sie ihre Freundin dazu verdonnert, den Fehler bis zum nächsten Tag auszubessern - und wenn es die ganze Nacht dauert!

Vereinskassier Dieter Weiss ist in Sorge: Der Heimatverein ist so gut wie pleite! Obwohl die Rechnungen für das kostspielige Mühlenfest noch nicht bezahlt sind, hat der 1. Vorsitzende eine teure Ausstellungsvitrine angeschafft. Das Konto ist leer! Doch damit nicht genug: Toni plant schon das nächste Event - ein Ritterfest. Das eingespielte Rathausteam wendet eine List an, um dem Größenwahn des Vereinsvorsitzenden ein Ende zu setzen.

Baby Carlotta ist zwar ausgesprochen süß und niedlich, besonders wenn sie sanft schlummert, aber sie verlangt ihren jungen Eltern auch einiges ab - immer dann, wenn sie nicht schläft. Und so bemühen sich alle im Haus, möglichst keinen Lärm zu machen und die Kleine aufzuwecken. Da macht Tante Sabine eine interessante Entdeckung.