... so ich dir

per Mail teilen

Nachdem es Lioba so großen Spaß gemacht hat, Johanna im Hofladen zu vertreten, ist sie bereit für die nächste Schicht. Jetzt, wo sie quasi zum Hofladen-Team gehört, hat die Kräuterfrau sich mächtig herausgeputzt. Am Stammtisch schwingt unterdessen Constantin Klumpp große Reden gegen die Fallers und lässt vor allem an Lioba kein gutes Haar. Leider mit schwerwiegenden Folgen.

Ärger im Paradies! Jenny ist sauer, weil Sebastian sich einen teuren Laptop gekauft hat, ohne es mit ihr abzusprechen. Sie hätte viel lieber eine neue Waschmaschine in der gemeinsamen Wohnung und versteht nicht, wozu Sebastian in seinem Job ausgerechnet so ein High-End-Teil braucht.

Ganz so rosig scheint es um Toni und seinen neuen Job nicht zu stehen. Auch, wenn er am Stammtisch gerne lang und breit davon erzählt. Bei einem Vier-Augen-Gespräch mit Constantin lässt er den Vorhang fallen und rückt mit der Wahrheit heraus. Toni ist wieder auf Jobsuche, aber Constantin lässt ihn abblitzen.