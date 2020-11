Es gibt so einiges, was Johanna lieber tun würde als zum Zahnarzt zu gehen. Vor der anstehenden Wurzelbehandlung hat sie ordentlich Manschetten. Da ihre Freundin Leni auch nicht kommt, um sie im Hofladen zu vertreten, ist an diesem Tag Lioba die Einzige, die einspringen kann. So ganz wohl ist es Johanna bei dem Gedanken ja nicht, aber sie hat keine andere Wahl: Lioba übernimmt den Hofladen.

Schon vor Monaten hat Bernd Clemens mit Bernhard über ein Grundstück verhandelt, doch der Bürgermeister lässt ihn hängen, was den Abschluss der Verhandlungen angeht. Der Gestütsbesitzer braucht endlich Klarheit, trifft im Rathaus allerdings nur auf Frau Markhardt-Siegel. In diesem Fall ist das für Bernd wohl Glück, denn die ist um einiges spontaner als der Bürgermeister.

Karl kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass Marius von der ganzen Familie so in Watte gepackt wird. Aber er hält sich grundsätzlich sowieso lieber im Hintergrund, wenn es um seinen jüngsten Neffen geht. Den letzten Krach mit Bernhard hat er noch zu gut im Ohr. Dann ist Karl plötzlich der letzte mögliche Babysitter im Hause Faller und er und Marius werden unversehens ziemlich beste Freunde.