Folge 559: Viel Rauch um nichts

Serie D 2007 Viel Rauch um nichts

Bea ist voller Engagement für ihre neue Tätigkeit. In jeder freien Minute übt sie, ihre Ausrüstung in der vorgeschriebenen Zeit anzuziehen. Außerdem weist sie Karl darauf hin, dass es auf dem Fallerhof keinen einzigen Rauchmelder gibt. Als Tom auf dem Fallerhof vorbeischaut, schickt ihn Karl in den Baumarkt.

Hermann hat sich etwas für die Zeit nach seiner Pensionierung überlegt: Ein Heimatmuseum, das wäre doch was! Noch in seiner Amtszeit möchte er die Weichen dafür stellen. Und das bedeutet auch eine Menge Mehrarbeit für Frau Heilert und Herrn Weiss, die zu ihrem üblichen Tagesgeschäft nun nicht mehr kommen.

Den Nachmittag hat sich Hermann frei genommen – zum „Nachdenken“. Johanna aber schickt ihn zum Jagen, denn die Wildschweine werden immer mehr zur Plage. Als Hermann erschöpft aus dem Wald zurückkommt, erklärt er Johanna, dass er die Jagd abgeben möchte und er weiß auch schon, an wen: Die Jagd gehört zum Wald, der Wald zum Hof und der gehört Karl!