Folge 560: Jäger und Gejagte

Serie D 2007 Jäger und Gejagte

Franz fängt schon wieder Streit mit Heinz an. Der kocht gerade und stampft die Kartoffeln inklusive der Schale. Als Franz Matthias mit hineinziehen möchte, erklärt der erneut, dass er sich lieber eine eigene Bleibe suchen wird. Franz erkennt, dass es Matthias ernst ist und überlegt, wie der den Auszug abwenden kann.

Bernhard hat in einer Zeitschrift lauter Pachtgesuche für Jagdgebiete gefunden und präsentiert sie Karl. Der erinnert ihn an seine Verantwortung, aber Bernhard sieht das gar nicht ein. Schließlich ist er nur ein ganz normaler Mieter. Das bisschen Miete, meint Karl, das ist eh nur symbolisch. Da steckt ihm Bernhard einen 50-Euro-Schein in die Jacke – auch nur symbolisch.

Franz hat Heinz beim Putzen geholfen und dafür sogar seinen Massagetermin bei Kati verschoben. Endlich aber kann er sich unter den geübten Händen seiner Nichte entspannen. Als sich die beiden über Matthias unterhalten, rutscht Kati heraus, dass der sich wohl für Monique interessiert. Jetzt meint Franz zu wissen, was der wahre Grund für Matthias’ Umzugspläne ist.