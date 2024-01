Folge 481: Auf der Lauer

Am Ostersonntag geht Johanna so entspannt in den Tag, dass es Hermann und Heinz sofort auffällt. Normalerweise ist sie doch am frühen Morgen schon geschäftig, wenn sich die ganze Familie angekündigt hat. Doch heute hat sie sich vorgenommen, Monique und Kati die Vorbereitungen zu überlassen und ganz entspannt in den Ostergottesdienst zu gehen.

Für Jenny hält dieser Tag eine ganz besondere Überraschung bereit. Denn endlich erfährt sie, dass das Geheimnis um Karls Arbeitszimmer ihr galt: Karl hat es für sie in ein Mädchenzimmer umgebaut! Jenny ist total begeistert, es ist sogar genug Platz für ihre Poster an der Wand!

Eva möchte Albert zum Osterfrühstück wecken. Doch Bernhard ist dafür, den Jungen ausschlafen zu lassen. Das ist leider nicht die einzige Sache, in der sie in der letzten Zeit uneinig sind. Als es zum Streit kommt, verabschiedet sich Eva für den Tag nach Freiburg.