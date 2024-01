Folge 482: Ausgeschlossen

per Mail teilen

Hermann hat nicht die geringste Lust, ins Büro zu gehen. Er möchte Frau Heilert nicht begegnen. Nicht nur er hat gesehen, wie vertraut Franz und sie miteinander umgehen. Nun ist er sich sicher, dass Frau Heilert die undichte Stelle im Rathaus ist. Johanna aber nimmt die Vorzimmerdame in Schutz. Sie kann sich nicht vorstellen, dass Frau Heilert so etwas tun würde.

Als Hermann sich dann endlich im Rathaus einfindet, sitzt Frau Heilert nicht an ihrem Platz, sondern steht an seinem Schreibtisch. Sie erklärt ihm, dass sie ihm wie jeden Morgen die Unterschriftenmappe und die Post hingelegt hat. Doch Hermann meint, dass auf dem Schreibtisch auch Dinge liegen, die für sie von Interesse sind. Deshalb soll sie auch nicht mehr in sein Büro gehen, wenn er nicht da ist.

Später bittet Hermann Frau Heilert, die Rufumleitung am Telefon herauszunehmen. Er möchte künftig seine Gespräche selbst entgegennehmen - und seine Termine selbst koordinieren! Als Hermann sie dann direkt mit dem konfrontiert, was sie getan haben soll, ist Frau Heilert völlig erschüttert. Weiß sie doch, dass sie Franz nichts gesagt hat. Sie bittet Hermann, wie vernünftige Menschen miteinander zu reden. Der will davon nichts wissen und schließt nun auch noch seine Bürotüre ab!