Folge 480: Unter Verdacht

Hermann gibt in Sachen Heilquelle bei Lioba so schnell nicht auf. Schon aus Prinzip, da Franz auch gerne die Vermarktungsrechte hätte. Doch Hermann verfolgt auch noch ein anderes Ziel. Er hofft bald herauszufinden, wer Franz die Informationen zur Wasseranalyse weitergegeben hat. Denn der Bürgermeister ist sicher, dass es eine undichte Stelle im Rathaus gegeben hat.

Als Franz Hermann im Rathaus aufsuchen möchte, ist der nicht da. Franz nutzt die Gelegenheit, sich ein bisschen bei Frau Heilert aufzuhalten. So kann er sich auf angenehme Weise die Zeit vertreiben, bis sein Bus kommt, da sein Auto in der Inspektion ist. Doch Frau Heilert bietet ihm an, ihn in der Mittagspause auf den Fallerhof zu fahren.

Seit Tagen schon dringen seltsame Geräusche aus Karls Arbeitszimmer. Man hört, wie Möbel hin- und hergerückt werden und ab und zu einen Bohrer. Karl aber hält die Tür verschlossen und erzählt auch nicht, was er vorhat.