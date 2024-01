Mit einer großen Neuigkeit stattet Kati der Familie einen Besuch ab: Sie hat die Prüfung zur Physiotherapeutin mit Auszeichnung bestanden! Am nächsten Morgen studiert sie die Stellenangebote in der Zeitung: Dabei stößt sie auf die Anzeige eines Physiotherapeuten, der einen Partner für seine Praxis sucht. Als sie in die Praxis kommt, ist sie sehr überrascht, dass der Physiotherapeut Matthias Duffner im Rollstuhl sitzt. Er sucht als Partner für seine Praxis einen Mann und will Kati gleich wieder wegschicken, doch so schnell lässt Kati sich nicht abwimmeln!

Es gelingt ihr, Duffner zu überzeugen. Jetzt gibt es nur doch die finanzielle Hürde zu überwinden. Bei ihrer Familie stößt Kati aber zunächst eher auf Skepsis denn auf Hilfsbereitschaft!

Auch Karl weigert sich, Kati ihr Erbteil vorzeitig auszuzahlen. Daran ist seine Frau nicht ganz unschuldig, denn Christina hat Kati noch immer nicht verziehen, dass sie Karl von ihrer Hormonbehandlung erzählt hat!