Dichterehre

Wilhelm hat seine Memoiren beendet. Über die Qualität seines literarischen Werks ist er jedoch eher unsicher und zieht deshalb Christina ins Vertrauen. Sie muss ihm allerdings versprechen, mit keinem aus der Familie darüber zu reden!

Christina ist begeistert! Als sie in einer Buchhandlung ein Plakat mit der Ankündigung einer Lesung aus dem Memoiren einer Pfarrerstochter entdeckt, zieht es sie in den Laden. Dort berichtet sie dem Buchhändler über Wilhelms Memoiren und gibt ihm nach einigem Zögern sogar ein Kapitel zur Lektüre.

Dem Buchhändler gefallen Wilhelms Lebenserinnerungen so gut, dass er das Manuskript gleich an einen Verleger weitergeleitet hat, der bereit ist, die Memoiren zu veröffentlichen. Als Christina davon erfährt fühlt sie sich ziemlich überrumpelt und weiß nicht, wie sie Wilhelm beibringen soll, dass der Buchhändler nun sogar eine Lesung mit ihm plant!

Wilhelm ist zwar zunächst ein wenig skeptisch, doch fühlt er sich auch ein wenig geschmeichelt. So stimmt er einem Treffen mit dem Verleger zu. Als Hermann davon erfährt, ist er in höchstem Maße alarmiert. Was hat sein Vater wohl über ihn geschrieben?

Nachdem er auch im Rathaus noch Ärger hat, beginnt sein Herz zu rasen und sein Kreislauf dreht durch: Eine Herzattacke. Frau Heilert zwingt ihn, einen Arzt aufzusuchen, der ihm klarmacht, dass er seinen Lebenswandel radikal ändern muss. Der Anfang: Eine Diät!