Helga Beimers Schwarzwaldtour

per Mail teilen

Nachdem Frau Kling in den höchsten Tönen von ihrem Urlaub auf dem Fallerhof geschwärmt hat, entschließt sich auch Frau Beimer zu einer Tour durch den Schwarzwald. Als sie auf dem Fallerhof ihren Besuch ankündigt, gerät sie an Karl, der nicht gerade begeistert auf die Ankündigung eines neuen Feriengastes reagiert!

Johanna hat im Augenblick wenig Zeit, sich um den neuen Feriengast zu kümmern: Der Milchwagenfahrer musste wieder einmal die Annahme der Milch verweigern, weil die gemessene Zellzahl die vorgeschriebenen Richtlinien überschritten hat. Wohin mit der Milch? Johanna beschließt, wieder einmal Käse zu machen.

Damit stößt sie bei Frau Beimer auf großes Interesse. Am Abend lädt der Gast aus München Johanna sogar auf ein Glas Wein im Löwen ein. Die beiden verstehen sich immer besser und schon bald ist man per "Du". So löst sich denn auch das Missverständnis, dass Frau Beimer nicht die Dame vom Touristikverband ist, die Hermann das ersehnte Gütesiegel ausstellen kann. Johanna kann ihre Schadenfreude kaum verbergen!