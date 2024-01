per Mail teilen

Für Karl geht endlich ein Traum in Erfüllung: Die Bauarbeiter rücken an um den Stall umzubauen. Der einzige, der dieser Modernisierungsmaßnahme skeptisch gegenübersteht, ist Wilhelm. Er kann kaum mit ansehen, wie sein Enkel einen Binder nach dem anderen aus der Decke schlägt und auch vor tragenden Stallwänden nicht Halt macht.

Alex ist genervt, weil die Baufahrzeuge die Zufahrt zum Leibgedinghaus versperren. Um dieser Geschäftsschädigung zu entgehen, schlägt er Monique vor, aus der Not eine Tugend zu machen und für eine Woche zu einem Tierarztseminar zu fahren. Monique stören die Baumaßnahmen jedoch weniger: Sie schickt Alex allein zur Fortbildung, denn auch sie wird sich weiterbilden, wenn sie eine Woche die Praxis für sich alleine hat.

Als Wilhelm zu Bett gehen will, hört er das alte Gebälk verdächtig knarren. Zu seinem Entsetzen entdeckt er einen langen Riss in der Wand! Kurzerhand holt er Karl aus dem Stall um ihm die Bescherung zu zeigen. Doch der weiß gar nicht, warum sein Großvater sich so aufregt, denn schließlich ist doch nur der Putz gerissen. Wilhelm gibt zu Bedenken, dass aber immerhin der Putz auf der Wand sei und die Wand wiederum auf dem Stall steht, den Karl gerade auseinander nimmt!

Als am nächsten Morgen der Baulärm weitergeht, und der Fallerhof sich immer weiter in eine Baustelle verwandelt, ergreift Wilhelm die Flucht und sucht Asyl im Leibgedinghaus.