Der Stallumbau geht weiter, so dass es schon beim Frühstück recht ungemütlich auf dem Fallerhof zugeht. Grund genug für Wilhelm, sich wieder zu Monique zu flüchten. Als er den Hof überquert, trifft er eine alte Bekannte mit ihrem Cockerspaniel. Sie will den Hund ein paar Tage bei Monique lassen, um sich im Krankenhaus durchchecken zu lassen. Wilhelm nimmt ihr das Tier kurzerhand ab und macht sich auf den Weg in die Tierarztpraxis.

Es dauert nicht lange bis aus Wilhelm und "Cocker" ein Herz und eine Seele geworden ist. Der Alte spürt, wie sehr er einen vierbeinigen Freund vermisst, seit sein Strupp in Baden-Baden bei Elisabeth ist.

Als Alex jedoch von seinem Seminar zurückkommt, findet auch er schnell Gefallen an dem hübschen Spaniel und könnte sich gut vorstellen, das Tier auch für länger zu behalten. Keiner hätte gedacht, wie schnell sich wirklich die Frage nach einem neuen Heim für den Hund stellen würde: In der Klinik hat man festgestellt, dass Cockers Frauchen eine Allergie gegen Hundehaare hat und den Hund unmöglich selbst behalten kann.

Wilhelm oder Alex? Selbst Cocker kann sich nicht entscheiden und steht winselnd zwischen den Kontrahenten. Als Alex ein salomonischen Urteil fordert, will Wilhelm aufgeben: "Auseinandergeschnitten wird er mir nicht! Dann soll er ihn doch haben!" Damit ist klar, wo Cocker in Zukunft zu Hause ist!