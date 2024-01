Die Vorstellung, dass Hermann wieder als Bauer auf dem Hof arbeiten könnte, verfolgt Karl wie ein Alptraum. Johanna bittet ihn um Geduld. Auch sie will nicht unbedingt, dass Hermann sein Amt an den Nagel hängt, doch sie ist sich sicher: Da kommt er auch selbst drauf.

Der erste Arbeitstag nach der Kur wird nicht nur für Weiss und Zimmermann zum "Tag der Abrechnung". Der Landrat hat sich angesagt um der Intrige um die vermeintliche Bestechungsaffäre endgültig ein Ende zu setzten. Als Hermann schon zu Beginn des Gesprächs deutlich macht, dass er nicht an seinem Stuhl klebt, platzt dem Landrat der Kragen: Er ist nicht gekommen, um sich Hermanns Selbstmitleid anzuhören, sondern um mit ihm gegen die Intriganten anzutreten.

Frau Heilert hat inzwischen einen Brief entdeckt, der den Herrn Bürgermeister endgültig von allem Verdacht befreit, das Geld vom Betreiber der Windkraftanlage für eigene Zwecke verwenden zu wollen. Als Weiss dazukommt, stellt der Landrat ihn zur Rede. Weiss muss gestehen, in seiner Pflichterfüllung einen Schritt zu weit gegangen zu sein. Der Landrat droht ihn mit Versetzung, doch Hermann bittet seinen Vorgesetzten, Weiss im Amt zu belassen. Frau Heilert kann nicht fassen, dass ihr Chef jemanden behalten möchte, der allzu heftig an seinem Stuhl gesägt hat. Als Hermann ihr den Grund nennt, ist sie den Tränen nah: Er weiß nicht, ob er noch länger Bürgermeister sein will.