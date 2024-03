Spinatsuppe mit Mozzarella und Tomaten-Gremolata

per Mail teilen

Jetzt wird's grün auf dem Teller! Der junge Baby-Spinat wird dafür sorgen, mit Kräutern und Mozzarella macht die Suppe satt und die Vorfreude auf den Frühling ist gesichert!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 570 kcal/ 2380 kJ / 7 g Kohlenhydrate, 16 g Eiweiß, 53 g Fett Koch/Köchin: Christian Henze

Zutaten

Für die Suppe:

500 g Babyspinat

250 g Mozzarella

2 Schalotten

2 EL Butter

600 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne

1 Msp geriebene Muskatnuss

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

4 EL Crème fraîche

Zubereitung

1. Für die Suppe Spinat waschen und gut abtropfen lassen.

2. Für die Gremolata die Tomaten in kochendem Wasser kurz blanchieren, in Eiswasser abschrecken, abziehen, entkernen und die Tomatenfilets in kleine Würfel schneiden.

3. Knoblauch schälen, halbieren, sehr fein hacken und die Hälfte davon zu den Tomaten geben.

4. Die Zitrone waschen und trockenreiben, danach einen Streifen der Schale abschälen, sehr fein hacken und unter die Tomaten mischen.

5. Petersilie waschen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen, anschließend die Petersilie fein schneiden, ebenfalls dazugeben und gut vermengen.

6. Von der Zitrone etwas Saft auspressen.

7. Tomatenmischung mit Salz und Pfeffer würzen und mit Olivenöl und Zitronensaft verfeinern. Tomaten-Gremolata beiseitestellen.

8. Für die Suppe den Mozzarella klein schneiden.

9. Die Schalotten schälen und fein würfeln.

10. Butter in einem Topf aufschäumen, Schalotten- und restliche Knoblauchwürfel darin bei niedriger Hitze 3 bis 4 Minuten farblos dünsten. Gemüsebrühe zugießen und aufkochen. Spinatblätter hinzufügen und zusammenfallen lassen.

11. Sahne zugießen und 2-3 Minuten köcheln lassen.

12. Anschließend die Suppenzutaten im Fond mit dem Stabmixer sehr fein pürieren.

13. Mozzarella hinzugeben und noch einmal gut mixen. Die Suppe nicht mehr kochen lassen.

14. Zum Schluss mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer abschmecken und sofort in vorgewärmte Suppenschalen füllen. Mit je einem Klecks Crème fraîche garnieren und die Tomaten-Gremolata darauf anrichten.

