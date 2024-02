Rindergulasch mit Pommes Dauphine

per Mail teilen

Nichts geht über ein herzhaftes Gulasch! Hier ein klassisches Grundrezept.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 3 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 1080 kcal/ 5410 kJ, 46 g Kohlenhydrate, 58 g Eiweiß, 69 g Fett Koch/Köchin: Sören Anders

Zutaten

Für das Gulasch:

800 g Rindfleisch aus der Schulter (alternativ Oberschale)

etwas Salz

5 EL Öl zum Braten

3 Zwiebeln

1 Möhre

etwas Tomatenmark

2 Zweige Thymian

2 Lorbeerblätter

300 ml Rotwein, trocken (z. B. Burgunder)

500 ml Rinderbrühe (oder Gemüsebrühe)

1 TL Speisestärke

2 EL Wasser

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 Bund glatte Petersilie

100 g Schmand

Für die Pommes Dauphine:

600 g Kartoffeln, mehligkochend

etwas Salz

100 ml Wasser

20 g Butter

75 g Weizenmehl, Type 405

1 Ei

10 g Speisestärke

50 g Parmesan, frisch gerieben

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 Prise Muskat

500 g Frittierfett zum Ausbacken

Zubereitung

1. Fleisch in etwa mundgerechte Würfel schneiden, trocken tupfen und leicht salzen.

2. In einem großen Schmortopf 3 EL Öl erhitzen. Das Fleisch darin in kleinen Portionen rundherum goldbraun anbraten.

3. Zwiebeln schälen und in Streifen schneiden.

4. Möhre putzen, schälen und in Scheiben schneiden.

5. Das Fleisch aus dem Topf nehmen.

6. Zwiebel und Möhrenscheiben im Bratfett unter Wenden anbraten.

7. Tomatenmark zugeben und unter Rühren mit anrösten.

8. Thymian waschen, trocken schütteln und mit den Lorbeerblättern zugeben.

9. Dann Rotwein und Brühe angießen. Das Fleisch wieder zugeben und alles sacht aufkochen lassen.

10. Das Fleisch ca. 2 Stunden zugedeckt köcheln lassen. Zwischendurch öfter umrühren und, falls nötig, noch etwas Flüssigkeit zugeben.

11. In der Zwischenzeit für die Pommes Dauphine Kartoffeln schälen, waschen, vierteln und in einem Topf in gesalzenem Wasser ca. 25 Minuten weichkochen.

12. Die gekochten Kartoffeln abgießen und etwas ausdampfen lassen.

13. In einem kleinen Topf 100 ml Wasser und Butter aufkochen. Das Mehl auf einmal zugeben und mit einem Kochlöffel einrühren, bis sich ein Teigkloß und ein weißlicher Belag am Topfboden bildet (Masse „abbrennen“).

14. Den Topf vom Herd nehmen und unter ständigem Rühren das Ei unter den Teig arbeiten.

15. Die Kartoffeln noch heiß durch die Presse drücken und unter den Teig arbeiten. Stärke und Parmesan ebenfalls untermischen. Masse mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

16. Frittierfett in einem Topf erhitzen.

17. Aus dem Teig Nocken formen und diese im heißen Frittierfett goldbraun ausbacken.

Hinweis: Um herauszufinden, ob das Frittieröl bereits heiß genug ist, einfach den Holzstiel eines Kochlöffels in das flüssige Fett halten. Die richtige Temperatur ist erreicht, wenn sich um das Holz herum kleine Bläschen bilden und nach oben steigen. Dann hat das Öl eine Temperatur von etwa 170 Grad Celsius und somit die optimale Temperatur zum Frittieren.

18. Dann mit einer Siebkelle herausheben und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

19. Geschmortes Fleisch aus dem Schmorsud stechen.

20. Die Sauce durch ein Sieb passieren, gegebenenfalls offen etwas einkochen lassen. Sofern gewünscht, Speisestärke mit etwas kaltem Wasser anrühren und die Sauce damit binden. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

21. Das Fleisch wieder in die Sauce geben und erwärmen.

22. Petersilie abbrausen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen und fein schneiden.

23. Gulasch auf vorgewärmten Tellern anrichten, je etwas Schmand darauf geben und mit Petersilie bestreuen. Dazu die Pommes Dauphine servieren.

Das Rezept zum Ausdrucken

Übersicht aller SWR Rezepte