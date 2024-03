Erbsenpüree mit Mohnbutter und Manchego

per Mail teilen

Verfeinert mit Mohn und spanischem Schafskäse wird diese Erbsenpüree besonders cremig.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 455 kcal/ 1910 kJ / 42 g Kohlenhydrate, 25 g Eiweiß, 21 g Fett Koch/Köchin: Christian Henze

Zutaten

300 g Kartoffeln, mehlig kochend

etwas Salz

800 g TK-Erbsen

50 g Butter

2 TL Blaumohn, ganze Samen

150 ml Gemüsebrühe

80 g Manchego am Stück

Zubereitung

1. Kartoffeln waschen, schälen und klein würfeln. In einem Topf mit gesalzenem Wasser die Kartoffeln etwa 10 Minuten weichkochen. Anschließend abgießen.

2. Inzwischen die Erbsen in einen Topf mit reichlich sprudelnd kochendem Salzwasser 1-2 Minuten bissfest blanchieren. In ein Sieb abgießen, in Eiswasser abschrecken und abtropfen lassen.

3. Die Butter in einer kleinen Pfanne aufschäumen und die Mohnsamen darin kurz anrösten. Vom Herd nehmen.

4. Die Gemüsebrühe in einem Topf aufkochen. Die Kartoffeln, etwa drei Viertel der blanchierten Erbsen und Mohnbutter hinzugeben und fein pürieren. Mit Salz abschmecken und die restlichen Erbsen untermengen.

5. Das Erbsenpüree in vorgewärmten Schalen verteilen. Manchego darüber hobeln und alles servieren.

