Resilienz bedeutet auch Lösungsorientiert zu sein. Also: Was geht noch? Was muss ich anders machen, dass es anders wird? Was kann ich mehr, weniger oder anders machen? Vor allem: Was kann ICH anders machen und nicht die anderen! Und wer in meinem Umfeld tut mir gut und wem kann ich guttun?

