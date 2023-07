Heute reisen wir zu den Wurzeln eines Gemüseklassikers. Die Ratatouille. Da denken viele zuerst an viel Gemüse in einer Pfanne. Alles zusammen, alles durcheinander. In der Provence würden da die meisten wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln. Von hier kommt das Gericht, wächst hier doch alles, was man dafür braucht. Von den Kräutern der Provence bis hin zur Aubergine.