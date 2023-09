Welcher Leberkäse schmeckt am besten?

Das Oktoberfest wird längst nicht mehr nur in München, sondern überall gefeiert. Natürlich nach bayrischem Vorbild. Daher gehört kulinarisch zu jedem Oktoberfest: Leberkäse.

Angeboten wird der Fleischkäse auch im Supermarkt und Discounter. Wir wollten von unseren Testern wissen: Welcher schmeckt am besten?

Testprodukte:

Gut & Günstig (Edeka), Original bayrischer Leberkäse, 400g/ca. 3,79 Euro

Mühlenhof (Penny), Delikatess Bayrischer Leberkäse, 400g/ca. 3,79 Euro

Hofmaier (Netto), Bayrischer Leberkäse, 400g/ca. 3,79 Euro

Dulano (Lidl), Bayrischer Leberkäse, 400g/ca. 3,49 Euro

Gut Drei Eichen (Aldi), Bayrischer Leberkäs, 400g/ca. 3,79 Euro

Die Tester

Stephanie Lück, die Urbayerin ist mit Leberkäse aufgewachsen.

André Karpinski, Chef der Kölner Cateringfirma „Kaiserschote“.

Maja Wersuhn, bereitet die heimische Oktoberfestparty vor.

Der Testaufbau

Bei der Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung.

Die Testergebnisse

Original bayrischer Leberkäse von Gut & Günstig (Edeka)

Obwohl Form und Röstung unsere Tester ansprechen, zeigt dieser Leberkäse bei der Verkostung Schwächen: „Der Geschmack ist leider flach“, beschwert sich André Karpinski. „Hier fehlen mir eindeutig die Gewürze“, ergänzt Maja Wersuhn.

Delikatess Bayrischer Leberkäse von Mühlenhof (Penny)

In diesem Leberkäse entdecken unsere Tester Knorpelstückchen. Ein No Go für die Bayerin. „So eine labbrige, fettige Paste – das zerfällt direkt auf der Zunge wie so ein Brei“, moniert zudem die Partyvorbereiterin. Keine Empfehlung von unseren Testern.

Bayrischer Leberkäse von Hofmaier (Netto)

Biss und Würze stimmen – so der erste Eindruck von Maja Wersuhn.

„Man schmeckt hier auf jeden Fall, dass das Fleischbrät gewürzt ist ohne dabei zu salzig zu sein“, lobt der Caterer. Auch die Kruste kommt gut an.

„Der schmeckt mir sehr gut“, freut sich Stephanie Lück.

Bayrischer Leberkäse von Dulano (Lidl)

Appetitlich aussehend findet ihn der Chef der Kaiserschote. „Da ist ganz schön viel Wasser in dem Brät“ stellt dagegen die Urbayerin fest. Sie befürchtet, dass der Leberkäse durch seine Feuchtigkeit die Semmel „matschig“ machen könnte.

Abgesehen von der Konsistenz kann dieser Fleischkäse geschmacklich aber bei allen Testern punkten: „Schöne ausgewogene Würze, eine leichte Schärfe, nicht zu viel Salz – echt lecker“, begeistert sich André Karpinski.

Bayrischer Leberkäs von Gut Drei Eichen (Aldi)

Dieser Fleischkäse ist fester in der Konsistenz, erkennt Maja Wersuhn. Unsere Tester finden auch keine Knorpelstücke, allerdings kann der Leberkäse bei der Verkostung nicht überzeugen.

Viel zu fade, zu wenig Gewürze, kritisieren unsere Tester.

Der Testsieger

Mit dem Stimmen von Stephanie Lück und Maja Wersuhn gewinnt der Leberkäse von Netto. Sie loben besonders die Konsistenz, die Kruste und die Gewürzmischung.

André Karpinski sieht hingegen den Leberkäse von Lidl vorne.