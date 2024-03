Frühjahrskur für die Haare

per Mail teilen

Unsere Haare haben im Winter ganz schön gelitten. Mützen, Hüte und Schals strapazieren die Haarstruktur, Heizungsluft trocknet sie aus. Wir können unseren Haaren auf natürliche Weise helfen und uns damit auch etwas Gutes tun - ohne teure Pflegeprodukte. Melanie hat zwei einfache Rezepte.

Gurken-Feuchtigkeitskur für trockene, juckende Kopfhaut

Sie brauchen:

1/2 Bio-Gurke mit Schale

1 Mixer

So geht's:

Geben Sie die Gurke in Stücken in den Mixer und pürieren Sie sie. Geben Sie das Mus auf das feuchte Haar, massieren Sie es in die Kopfhaut ein und wickeln sie ein Handtuch um den Kopf.

Lassen Sie die Kur 30 bis 60 Minuten einwirken und spülen Sie sie mit etwas mildem Shampoo und reichlich Wasser wieder aus.

Die Kur sollte immer frisch zubereitet werden und einmal in der Woche angewendet werden.

Haarkur für trockene Haare

Leinsamen-Gel

Sie brauchen:

30 g Leinsamen

250 ml Wasser

Einen Topf

Ein Sieb

Eine Schüssel

Ein Schraubglas mit Deckel

So geht's:

Kochen Sie die Leinsamen mit dem Wasser im Topf auf, stellen Sie die Temperatur etwas herunter und lassen Sie alles unter Rühren 6-8 Minuten köcheln bis die Flüssigkeit sichtbar eindickt.

Stellen Sie das Sieb über die Schüssel, seihen Sie die Flüssigkeit aus dem Topf ab und drücken Sie es mit Hilfe eines Löffels durch das Sieb. Wenn das Gel erkaltet ist, füllen Sie es in das Schraubglas.

Das Gel hält sich im Kühlschrank 1-2 Wochen.

Kneten Sie je nach Haarlänge zwischen 1 TL und 1 EL von dem Gel in die gewaschenen Haare. Wickeln Sie ein Handtuch um den Kopf und lassen Sie die Kur 1 Stunde oder über Nacht einziehen. Waschen Sie die Kur mit einem milden Shampoo aus und frisieren Sie ihre Haare wie gewohnt.

Tipp: Leinsamen-Gel als Feuchtigkeitsmaske für's Gesicht

Tragen Sie das Leinsamengel auf das gereinigte Gesicht auf und sparen Sie die Augen- und Lippen-partie dabei aus. Lassen Sie die Maske 10-15 Minuten einwirken und waschen Sie sie anschließend mit warmem Wasser wieder ab. Pflegen Sie ihre Haut nun wie gewohnt.