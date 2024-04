Erdbeeren für Balkon und Terrasse

Mit den ersten Sonnenstrahlen im Frühling zieht es uns ins Freie, auf den Balkon, die Terrasse oder in den Garten. Doch dürfen wir unser Freiluftzimmer nach Herzenslust dekorieren, bepflanzen, in geselliger Runde grillen, feiern und machen was uns in den Sinn kommt? Es ist längst nicht alles erlaubt.