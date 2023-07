Wasch- oder Küchentuch in „Fischform“

per Mail teilen

Huch, was schwimmt denn da?! Diese flauschigen Kameraden von Strickdesignerin Tanja Steinbach sind in Küche und Bad vielseitig einsetzbar - maritimes Sommergefühl inklusive.

Größe etwa 18 x 18 cm

Material

Dünnes Baumwollgarn in 2 unterschiedlichen Farben, 5 – 25 g je Farbe (siehe auch unten)

Für die in der Sendung gezeigten Modelle wurde Landlust Baumwolle (100% Bio-Baumwolle; Lauflänge: ca. 115 m / 50g) von Lana Grossa in Beige (Farbe 15), Jeans (Farbe 14) und Lachs (Farbe 20) verwendet. Alternativ sind auch andere feine, unmercerisierte Baumwollgarne mit einer Lauflänge mit 110-120 m je 50g verwendbar, wie bspw „Creative Cotton DK“ von Rico Design oder auch „Cuor di Cotone 120“ von Gedifra.

Fisch in Uni

Genauer Verbrauch: Farbe 1 = Jeans oder Lachs für Körper & Flosse etwa 24 g, Farbe 2 = Beige für Kopf & Kordelrand etwa 6 g

Fisch mit Streifen

Genauer Verbrauch: Farbe 1 & Farbe 2 je etwa 15 g

Rundstricknadel Nr. 3,5 - 4,0 mm

Für den Randabschluß 2 kurze Nadelspielnadeln, 15 cm lang in Stärke 3,0 mm

stumpfe Wollsticknadel, Schere

Maschenprobe

Mit Nadelstärke 3,5 – 4,0 mm entsprechen kraus rechts gestrickt 20 - 21 Maschen und 40 - 42 Reihen etwa 10 x 10 cm. Ein Patch mit 73 Maschen misst etwa 18 cm im Quadrat.

Verwendete Stricktechniken & Grundstrickarten

Patch-Quadrat

Für ein Patch-Quadrat wird über eine ungerade Maschenanzahl kraus rechts gestrickt. Vor und nach der MM (= Mittelmasche) ist die Maschenanzahl gleich.

Bei einem Patch werden in jeder 2. Reihe die mittleren 3 Maschen so oft zusammengestrickt bis noch 7 Maschen übrig sind. Die Randmaschen (= 1. und letzte Masche jeder Reihe) werden ebenfalls kraus rechts gestrickt.

Benötigte Grundanleitungen

Anleitung

73 Maschen in Farbe 1 anschlagen und wie folgt weiter stricken.

1. Rückreihe: Alle Maschen rechts stricken.

2. Hinreihe: Maschen bis vor die mittleren 3 Maschen rechts stricken (35 Maschen), dann die folgenden 2 Maschen zusammen rechts abheben, 1 Masche rechts stricken und die 2 abgehobenen Maschen darüber heben, die mittlere Masche liegt jetzt obenauf, restliche Maschen rechts stricken.

Für einen einfarbigen Fisch in Farbe 1 bis zum „Kopf“ weiterarbeiten, für einen Fisch mit Streifen bis zum Kopf jeweils nach 4 Reihen die Farbe wechseln, dafür je 4 Reihen in Farbe 2, 4 Reihen in Farbe 1 im Wechsel. Hinweis: die Anschlagreihe zählt dabei als erste Reihe!

Die nicht benötigte Farbe wird jeweils am Rand locker mitgeführt und später im Kordelrand mit eingearbeitet.

Die 1. und 2. Reihe wird so oft wiederholt, bis noch 7 Maschen übrig sind. Dabei nach 44 Reihen, in etwa 11 cm Höhe entlang der Randmaschen bzw. einer Kante gemessen für den „Kopf“ einfarbig in Farbe 2, Beige weiterarbeiten. Farbe 1 kann nun abgetrennt werden, dabei ein längeres Fadenende überstehen lassen und damit später das „Auge“ aufsticken.

In der letzten Rückreihe die restlichen 7 Maschen rechts stricken und dabei abketten. Farbe 2 nicht abtrennen sondern aus jedem „Knötchen“ der Kante jeweils eine Masche mit einer der beiden Nadelspielnadeln auffassen und links (Rückseite) bis zur Anschlagkante stricken. Wenden. Nun diese Maschen mit einem Kordelrand abketten:

Kordelrand

Mit Hilfe einer dünneren Nadelspielnadel 3 Maschen in Farbe 2 (Beige) aus der ersten herausgestrickten Masche aufstricken, dann mit der 2. Nadelspielnadel * 2 Maschen rechts stricken, anschließend 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken, dabei ist die letzte Masche eine Masche der Kante! Nun die Nadelspielnadel nicht wenden, sondern die Nadel soweit durch die 3 Maschen zurückschieben, dass am rechten Ende der Nadel wieder weiter gestrickt werden kann. Den Arbeitsfaden an den Nadelanfang holen und wie ab * beschrieben stets wiederholen bis alle Maschen der Kante verarbeitet sind. Dabei den Arbeitsfaden immer wieder fest anziehen, so dass eine runde Kante entsteht.

Nun für den Aufhänger etwa 4 cm weiterstricken, ohne dafür Maschen aus der Kante mit einzustricken. Dafür immer die **3 Maschen des Kordelrands rechts stricken, nicht wenden, Maschen an das rechte Nadelende zurückschieben, den Arbeitsfaden an den Nadelanfang holen und wie ab ** beschrieben stets wiederholen bis 4 cm Länge erreicht sind.

Dann die andere Kante mit einem Kordelrand einfassen. Damit ein schöner Farbübergang entsteht, die Kordelmaschen stilllegen. Nun zuerst mit einem längeren Fadenrest (= etwa 1 m lang) und den Nadelspielnadeln eine Reihe rechte Maschen (Vorderseite) in Farbe 2 (Beige) aus den Knötchenrandmaschen herausstricken. Faden abschneiden.

Nun die Kordelmaschen wieder aufnehmen und die neu herausgestrickten Maschen wie oben beschrieben mit einem Kordelrand abkketten, am Ende der Kante die Maschen des Kordelrands gerade abketten, Faden abschneiden durch die letzte Masche ziehen und im Kordelrand vernähen.

Schwanzflosse anstricken

Aus der Anschlagkante, rechts und links der Mitte jeweils 6 Maschen mit einer Nadelspielnadel auffassen, = 13 Maschen. Mit Farbe 1 aus jeder Masche 1 Masche rechts und 1 Masche links herausstricken, dabei aus der Mittelmasche 3 Maschen, = 1 Masche rechts, 1 Masche links, 1 Masche rechts herausstricken, = 27 Maschen.

In der nächsten Rückreihe die ersten beiden Maschen wie zum links stricken abheben, Faden liegt vor den Maschen, dann immer eine Masche rechts, eine Masche links im Wechsel stricken bis zu den letzten beiden Maschen der Reihe. Die letzten beiden Maschen wie zum links stricken abheben, Faden liegt vor den Maschen.

In der Hinreihe die ersten und letzten beiden Maschen rechts stricken, die Masche dazwischen wie sie erscheinen, 1 Masche links, 1 Masche rechts im Wechsel.

Diese beiden Reihen so oft wiederholen bis etwa 3,5 - 4 cm in der Höhe erreicht sind. In der nächsten Hinreihe aus jeder rechten Masche zwischen den Rändern 3 Maschen herausstricken, = 1 Masche rechts, 1 Umschlag, 1 Masche rechts, = 49 Maschen.

Noch eine Rückreihe wie gewohnt stricken, in der nächsten Hinreihe alle Maschen gerade abketten. Faden abschneiden und durch die letzte Masche ziehen.

Ausarbeitung

Restliche Fäden vernähen. Dabei mir dem Fadenende in Farbe 1 ein „Auge“ aufsticken, die restlichen Fäden so weit möglich am besten im Kordelrand unsichtbar vernähen. Tuch anfeuchten & spannen, trocken lassen.