Gehäkeltes Gemüse als Sofakissen

Couchpotatoes bekommen jetzt Gesellschaft von gemütlichen Paprikas und flauschige Tomaten! Hier die Anleitung von Häkeldesignerin Annelie Kojic.

Größe

SOFA PAPRIKA GROSS

ca. 30cm hoch x 23cm breit, ca. 460g

KLEIN

ca. 23cm hoch x 20cm breit, ca. 270g

COUCH TOMATOE GROSS

ca. 24,5cm hoch x 29cm breit, ca. 460g

KLEIN

ca. 17cm hoch x 24cm breit, ca. 270g Sofagemüse

Material

COUCH TOMATOE GROSS

2x Chenille Garn in Farbe rot (100g/LL ca. 120m, 100% Polyester)

1x Chenille Garn in Farbe hellgrün (100g/LL ca. 120m, 100% Polyester)

ca. 200g Füllwatte

KLEIN

1x Chenille Garn in Farbe rot (100g/LL ca. 120m, 100% Polyester)

1x Chenille Garn in Farbe hellgrün (100g/LL ca. 120m, 100% Polyester)

ca. 120g Füllwatte Füllwatte

SOFA PAPRIKA GROSS

2x Chenille Garn in Farbe gelb (100g/LL ca. 120m, 100% Polyester)

1x Chenille Garn in Farbe dunkelgrün (100g/LL ca. 120m, 100% Polyester)

ca. 200g Füllwatte

KLEIN

1x Chenille Garn in Farbe gelb (100g/LL ca. 120m, 100% Polyester)

1x Chenille Garn in Farbe dunkelgrün (100g/LL ca. 120m, 100% Polyester)

ca. 120g Füllwatte

SONSTIGES MATERIAL

Häkelnadel 6,0mm oder 7,0mm

Garnnähnadel für dicke Garne

Maschenmarkierer

Abkürzungen

Zum besseren Verständnis der Anleitung

Maschen

M = Masche

LM = Luftmasche

fm = feste Masche

KM = Kettmasche

Stb = Stäbchen



Anweisungen

überspr. = überspringen

verd. = verdoppeln

abn. = Abnehmen

Rd. = Runde

MG = Maschenglied

* bis* = Mit Stern eingegrenzte Maschen werden ... x wiederholt

So geht's:

COUCH TOMATOE GROSS (Grundform)

Die Tomate in Farbe "rot" in fortlaufenden Runden häkeln:

1. Rd.: 6 fM in einen Magic Ring häkeln (= 6 M)

2. Rd.: Jede M mit fM verd. (= 12 M)

3. Rd.: *1 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 18 M)

4. Rd.: *2 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 24 M)

5. Rd.: *3 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 30 M)

6. Rd.: *4 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 36 M)

7. Rd.: *5 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 42 M)

8. Rd.: *6 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 48 M)

9. Rd.: *7 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 54 M)

10. Rd.: *8 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 60 M)

11. Rd.: *9 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 66 12. Rd.: *10 fM, 1 M zun.*, 6x wdh.

12. Rd.: *10 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 72 13. Rd.: *11 fM, 1 M zun.*, 6x wdh.

13. Rd.: *11 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 78

14. Rd.: *12 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 84 M) wdh.(= 84 M)

15. - 29. Rd.: (= 15 Runden) 84 fM (= 84 30. Rd.: *12 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 78 M)

30. Rd.: *12 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 78 M)

31. Rd.: *11 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. 31. Rd.: *11 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 72 M) 32. Rd.: *10 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. 32. Rd.: *10 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 66 M)

33. Rd.: *9 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 60 M)

34. Rd.: *8 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 54 M)

35. Rd.: *7 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 48 M)

36. Rd.: *6 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 42 M)

37. Rd.: *5 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 36 M)

38. Rd.: *4 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 30 M)

39. Rd.: *3 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 24 M)

Tomate gleichmäßig und nicht zu fest Tomate gleichmäßig und nicht zu fest mit Füllwatte ausstopfen.

40. Rd.: *2 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 18 M)

41. Rd.: *1 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 12 M) Tomate ggf. noch einmal etwas Füllwatte nachstopfen.

42. Rd.: 6 x 1 M abn. (= 6 M)

Die letzten 6 M zusammennähen. Faden sichern, vernähen und abschneiden.

Tomatengrün

Das Tomatengrün in Farbe “hellgrün” häkeln.

1. Rd.: 6 fM in einen Magic Ring häkeln

2. Rd.: Jede M mit fM verd. (= 12 M)

3. Rd.: * 1 fM, 1 M zun.*, 6x whd. (= 18 M)

4. Rd.: * 2 fM, 1 M zun.*, 6x whd. (= 24 M)

5. Rd.: * 3 fM, 1 M zun.*, 6x whd. (= 30 M)

6. Rd.: *4 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 36 M)

7. Rd.: Rd.: *5 LM, 1 KM in die 2. M von der Nd. aus gesehen, 1 fM, 1 hStb, 1 Stb, 2 M der 6. Rd. überspr., 1 KM in die nächste M der 6. Rd., 1 KM in die nächsten 3 M der 6. Rd.*, 6 x wdh. 1 KM in die 1. M der Rd.

Faden sichern, vernähen und abschneiden. Das Tomatengrün auf die Tomate nähen. Faden sichern, vernähen und abschneiden.

COUCH TOMATOE KLEIN ( Grundform)

Die Tomate in Farbe “rot” in fortlaufenden Runden häkeln:

1. Rd.: 6 fM in einen Magic Ring häkeln (= 6 M)

2. Rd.: Jede M mit fM verd. (= 12 M)

3. Rd.: *1 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 18 M)

4. Rd.: *2 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 24 M)

5. Rd.: *3 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 30 M)

6. Rd.: *4 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 36 M)

7. Rd.: *5 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 42 M)

8. Rd.: *6 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 48 M)

9. Rd.: *7 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 54 M)

10. Rd.: *8 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 60 M)

11.- 17. Rd.: (= 7 Runden) 60 fM (= 60 M)

18. Rd.: *8 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 54 M)

19. Rd.: *7 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 48 M)

20. Rd.: *6 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 42 M)

21. Rd.: *5 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 36 M)

22. Rd.: *4 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 30 M)

23. Rd.: *3 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 24 M)

Tomate gleichmäßig und nicht zu fest mit Füllwatte ausstopfen.

24. Rd.: *2 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 18 M)

25. Rd.: *1 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 12 M)

Tomate ggf. noch einmal etwas Füllwatte nachstopfen.

26. Rd.: 6 x 1 M abn. (= 6 M)

Die letzten 6 M zusammennähen.

Tomatengrün

Das Tomatengrün in Farbe “hellgrün” häkeln.

1. Rd.: 6 fM in einen Magic Ring häkeln (= 6 M)

2. Rd.: Jede M mit fM verd. (= 12 M)

3. Rd.: *1 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 18 M)

4. Rd.: *2 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 24 M)

5. Rd.: *3 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 30 M)

6. Rd.: *5 LM, 1 KM in die 2. M von der Nd. aus gesehen, 1 fM, 1 hStb, 1 Stb, 2 M der 5. Rd. überspr., 1 KM in die nächste M der 5. Rd., 1 KM in die nächsten 2 M der 5. Rd.*, 6 x wdh. 1 KM in die 1. M der Rd.

Faden sichern, vernähen und abschneiden. Das Tomatengrün auf die Tomate nähen. Faden sichern, vernähen und abschneiden.

SOFA PAPRIKA GROSS ( Grundform)

Die Paprika in Farbe “gelb” in fortlaufenden Runden häkeln:

1. Rd.: 6 fM in einen Magic Ring häkeln (= 6 M)

2. Rd.: Jede M mit fM verd. (= 12 M)

3. Rd.: *1 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 18 M)

4. Rd.: *2 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 24 M)

5. Rd.: *3 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 30 M)

6. Rd.: *4 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 36 M)

7. Rd.: *5 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 42 M)

8. Rd.: *6 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 48 M)

9. Rd.: *7 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 54 M)

10. Rd.: *8 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 60 M)

11. Rd.: *9 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 66 M)

12. Rd.: *10 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 72 M)

13. - 26. Rd.: (= 14 Runden) 72 fM (= 72 M)

27 . Rd.: *11 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 78 M)

28 . Rd.: 78 fM (= 78 M)

29. Rd.: *12 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 84 M)

30. - 36. Rd.: (= 7 Runden), 84 fM (84 M)

37. Rd.: *12 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 78 M)

38. Rd.: *11 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 72 M)

39. Rd.: *10 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 66 M)

40. Rd.: *9 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 60 M)

41. Rd.: *8 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 54 M)

42. Rd.: *7 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 48 M)

43. Rd.: *6 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 42 M)

44. Rd.: *5 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 36 M)

45. Rd.: *4 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 30 M)

46. Rd.: Farbwechsel zu Farbe “dunkel- grün”, *3 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 24 M)

Paprika gleichmäßig und nicht zu fest mit Füllwatte ausstopfen.

47. Rd.: *2 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 18 M)

48. Rd.: *1 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 12 M)

Paprika ggf. noch einmal etwas Füllwatte nachstopfen.

49. Rd.: 6 x 1 M abn. (= 6 M)

Die letzten 6 M zusammennähen. Faden sicher, vernähen und abschneiden.

Nun die Form des Paprika herausarbeiten. Dazu wird der Paprika im Umfang zweimal umschlossen, so dass er in 4 Segmente geteilt ist. Dazu wie folgt vorgehen:

Seitlich mit Steppstich durch jede Reihe eine Runde um den Paprika herum arbeiten.

Den Faden währenddessen alle 10cm direkt spannen (siehe Bild 3), damit sich die Form herausarbeitet und der Spannfaden später nicht reißt.

In der gleichen Art und Weise 90 Grad versetzt nochmals um den Paprika arbeiten. Dadurch teilt sich der Paprika in 4 gleiche Segmente.

Das Ganze noch ein weiteres Mal wiederholen, um die Form zu stabilisieren. So hält die Form des Paprikas auch beim Kuscheln sicher stand.

Paprikagrün

Das Paprikagrün in Farbe “dunkel- grün” häkeln:

1. Rd.: 6 fM in einen Magic Ring häkeln (= 6 M)

2. - 5. Rd.: (= 4 Runden), 6 fM (= 6 M)

6. Rd.: Jede M mit fM verd. (= 12 M)

7. Rd.: *1 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 18 M)

8. Rd.: *2 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 24 M)

9. Rd.: *3 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 30 M) 1 KM in die 1. M der Rd.

Den Stiel beim Paprikagrün leicht mit Füllwatte ausstopfen. Das Paprikagrün oben auf die Paprika nähen. Damit bekommt der Paprika seinen besonderen Look und es werden die Spannfäden verdeckt. Faden sichern, vernähen und abschneiden.

SOFA PAPRIKA KLEIN ( Grundform)

Die Paprika in Farbe “gelb” in fortlaufenden Runden häkeln:

1. Rd.: 6 fM in einen Magic Ring häkeln (= 6 M)

2. Rd.: Jede M mit fM verd. (= 12 M)

3. Rd.: *1 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 18 M)

4. Rd.: *2 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 24 M)

5. Rd.: *3 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 30 M)

6. Rd.: *4 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 36 M)

7. Rd.: *5 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 42 M)

8. Rd.: *6 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 48 M)

9. - 12. Rd.: (= 4 Runden) 48 fM (= 48 M)

13. Rd.: *7 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 54 M)

14. - 19. Rd.: (= 6 Runden) 54 fM (= 54 M)

15. Rd.: *8 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 60 M)

16. - 27. Rd.: (= 7 Runden), 60 fM (60 M)

28. Rd.: *8 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 54 M)

29. Rd.: *7 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 48 M)

30. Rd.: *6 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 42 M)

31. Rd.: *5 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 36 M)

32. Rd.: *4 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 30 M)

33. Rd.: *3 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 24 M)

Farbwechsel zu Farbe “dunkelgrün”,

34. Rd.: *2 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 18 M)

Paprika gleichmäßig und nicht zu fest mit Füllwatte ausstopfen.

35. Rd.: *1 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 12 M) Paprika ggf. noch einmal etwas Füllwatte nachstopfen.

36. Rd.: 6 x 1 M abn. (= 6 M)

Die letzten 6 M zusammennähen. Faden sichern, vernähen und abschneiden. Nun die Form des kleinen Paprika in der gleichen Art und Weise wie beim großen Paprika herausarbeiten.

Paprikagrün

Das Paprikagrün in Farbe “dunkel- grün” häkeln:

1. Rd.: 6 fM in einen Magic Ring häkeln (= 6 M)

2. - 5. Rd.: (= 5 Runden), 6 fM (= 6 M)

3. Rd.: Jede M mit fM verd. (= 12 M)

4. Rd.: *1 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 18 M)

5. Rd.: *2 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 24 M)

6. Rd.: *3 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 30 M) 1 KM in die 1. M der Rd.

Den Stiel beim Paprikagrün leicht mit Füllwatte ausstopfen.

Das Paprikagrün oben auf die Paprika nähen. Damit bekommt der Paprika seinen besonderen Look und es werden die Spannfäden verdeckt.

Faden sichern, vernähen und abschneiden.

