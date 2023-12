Wusste Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) von einem Brief ihrer Staatssekretärin Heike Raab, in dem sich diese über einen Fernsehbeitrag des SWR beschwert hatte und hat sie ihn vielleicht sogar gutgeheißen? Darüber diskutierte am Mittwoch der Landtag in einer Sondersitzung.