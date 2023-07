Der Fall Dillinger: Warum Fotos und Aufzeichnungen vernichtet wurden?

Seit März können die Städte und Gemeinden für das Anwohnerparken verlangen, was sie wollen. In Bad Kreuznach ist von bis zu 450 Euro pro Jahr die Rede. Vor allem grüne Verkehrsdezernenten sagen, möglichst viele Autos müssten raus aus der Stadt. Parken am Ende nur Wohlhabenden in unseren Städten, und welche Folgen hat das?