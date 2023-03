SWR Extra: Streik im Südwesten

per Mail teilen

Der bundesweite Warnstreik hat am Montag auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg den öffentlichen Verkehr lahmgelegt. Im Südwesten fuhren keine Bahnen oder S-Bahnen und nur wenige Busse. Auch Flughäfen wurden bestreikt. Zu der Aktion aufgerufen hatten die Gewerkschaft ver.di und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), um in den jeweiligen Tarifkonflikten mehr Lohn durchzusetzen.