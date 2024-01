per Mail teilen

Hunderte Gäste haben dem CDU-Bundespolitiker Wolfgang Schäuble in Offenburg die letzte Ehre erwiesen. Er war am zweiten Weihnachtsfeiertag im Alter von 81 Jahren gestorben. Im Anschluss an einen Trauerzug durch die Innenstadt wurde Schäuble auf dem Waldbachfriedhof beigesetzt.