per Mail teilen

Die ARD-Story ist exklusiv, investigativ, relevant. Das journalistische Doku-Format im Programm des Ersten sucht immer die besondere Geschichte.

Starke Recherchen – bewegende Geschichten

Hier geht es um die großen Themen und Geschichten, die die gesellschaftlichen Debatten und die Wirklichkeit in unserem Land prägen: Vom Klimawandel bis zum Pflegenotstand in Deutschland, von den tödlichen Versäumnissen bei der Flutkatastrophe im Ahrtal bis zur Frage, was Impfskeptiker:innen auf die Straße treibt.

Die ARD-Story erzählt die komplexen Themen der Gegenwart anschaulich - anhand der „Stories“ unserer Protagonist:innen.

ARD-Story im Ersten