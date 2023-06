Kaum ein Verhältnis ist so eng wie das unter Familienmitgliedern. Die Eltern, Großeltern und Geschwister prägen unser Leben, im Guten wie im Schlechten. Doch ist diese Prägung unumstößlich für immer in uns verankert? Oder können wir uns – wenn wir das wollen – auch von ihr lösen?

Gäste:

Christoph Werner – Sohn von dm-Gründer Götz Werner

Petra Welkers – drei Mütter prägten sie sehr unterschiedlich

Deva Manick – hat in seiner Familie viel Gewalt erlebt

Alexandra Riedesel – wurde in das Zirkusleben hineingeboren

Stefan Greipl – hat als Kind gehörloser Eltern früh Verantwortung übernommen

Dr. Katharina Ohana – Psychologin