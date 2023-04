Jessica „Jess“ Schöne wurde 1988 in Stuttgart geboren. Nach einer Ausbildung zur Mediengestalterin in Bild & Ton arbeitete sie zunächst als Radio- & TV-Moderatorin in Saarbrücken. Ab 2010 moderierte sie 12 Jahre lang KiKA LIVE und war mehrfach als Moderatorin des Tigerentenclubs im Einsatz. Ebenfalls für den KiKA, in Zusammenarbeit mit dem NDR, berichtet sie seit 2020 über den „Junior Eurovision Song Contest“. Darüber hinaus präsentiert Jess den KiKA Award, führt als Host durch die Terra X-Show Kids und bereichert seit 2022 das Ratepanel von Meister des Alltags.