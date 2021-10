per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Frank Brunswig

600 g kochende Kartoffeln, geschält

50 g Butter

100 ml Milch

50 ml Kürbiskernöl

Pfeffer, Salz, Muskat

600-800 g Rehrücken, geputzt

50 g Pecannüsse, geröstet

1 Ei

2 EL Paniermehl

50 g Butter

Pfeffer, Salz

300 g Zwiebeln, geschält und geviertelt

300 g Renekloden, entkernt und geviertelt

50 g Butter

100 ml Weißwein

2 EL Balsamicoessig

Kartoffeln in Salzwasser kochen, Milch und Butter erhitzen, mit Pfeffer, Salz und Muskatnuss würzen. Kartoffeln abschütten, durch eine Kartoffelpresse in die Milch geben, Kürbiskernöl dazu geben und glattrühren. Den Rehrücken in vier gleich große Stücke schneiden, würzen und anbraten.

Die Pekannüsse zerkleinern und mit Butter, Ei und Paniermehl mischen, mit Pfeffer und Salz würzen. Die Masse gleichmäßig auf dem Rehrücken verteilen und beiseite stellen.

Zwiebeln in Butter anbraten, mit Weißwein und Essig ablöschen, Renekloden dazugeben und würzen, dann ohne starkes Rühren bei kleiner Flamme einkochen.

Backofen auf 250 °C Oberhitze vorheizen, Rehrücken mit der Pekannuss-Kruste für drei Minuten auf die oberste Schiene stellen. Dann den Ofen ausschalten und den Rehrücken bei leicht geöffnetem Ofen etwa fünf Minuten ruhen lassen.

Kartoffelpüree auf die Teller verteilen, Gemüse dazugeben und den aufgeschnittenen Rehrücken obendrauf setzen. Dazu passt ein Spätburgunder aus der Pfalz.

