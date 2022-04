Was bedeutet Rezession?

per Mail teilen

Krieg in der Ukraine, explodierende Energiekosten, Corona, unterbrochene Lieferketten. Die deutsche Wirtschaft gerät wohl in eine Rezession. Was bedeutet das für uns Verbraucher?

Lebensstandard und Wohlstand der Menschen in einem Land hängen entscheidend davon ab, wie gut die Wirtschaft läuft. Das ändert sich von Jahr zu Jahr, zuweilen auch in kürzeren Zeiträumen.

Rezession und die Frage des Lebensstandards

Werden mehr Waren und Dienstleistungen produziert, beziehungsweise steigt das im Land erzielte Einkommen - das Bruttoinlandsprodukt - dann wächst eine Volkswirtschaft. Der Lebensstandard erhöht sich. Allerdings können auf Phasen des Aufschwungs und Booms wieder schlechtere Zeiten folgen - Abschwungphasen, in denen das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wieder sinkt, und es kann zu einer Rezession oder - als Tiefpunkt - auch zu einer Depression kommen.

Schlittert Deutschland in eine Rezession? dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa

Eine Rezession lässt sich definieren als eine Konjunkturphase, in der das Wirtschaftswachstum stagnierende beziehungsweise negative Wachstumsraten aufweist. Eine sogenannte technische Rezession liegt dann vor, wenn die Wirtschaft mindestens zwei Quartale in Folge schrumpft, im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal. In einer solchen technischen Rezession könnte sich Deutschland bereits befinden. Während die Bundesbank mit einer Stagnation im ersten Quartal 2022 rechnet, gehen andere Ökonomen von einem Rückgang des BIP aus. Das wäre der zweite Rückgang in Folge, denn bereits im vierten Quartal 2021 ist das BIP geschrumpft.

Große Risiken für Wachstum und Wohlstand: Ukraine-Krieg und Inflation

Für das Bundeswirtschaftsministerium birgt der Krieg in der Ukraine substantielle Risiken für die deutsche Konjunktur. Noch sei es aber zu früh, um die Folgen in Zahlen ausdrücken zu können. Für das Bundeswirtschaftsministerium hängen die Auswirkungen stark davon ab, wie lange der Konflikt dauert, und wie schwer er verläuft. Die beschlossenen Sanktionen träfen vor allem die russische Wirtschaft. Aber auch deutsche Unternehmen seien betroffen, wenn bestehende Handelspartner wegbrechen oder Lieferketten reißen.

Ein weiterer Grund zur Sorge bleibe die hohe Inflation. Sie dürfte den privaten Konsum im Lauf des Jahres bremsen. Diese Risiken werfen die Frage auf, ob wir unseren Lebensstandard halten können.

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat vor Kurzem von einem Wohlstandsverlust gesprochen als Folge des Ukraine-Kriegs und der höheren Energiekosten. Dabei standen die Zeichen kurz vor Kriegsbeginn noch auf Erholung. Jetzt rechnen Ökonomen, und ebenso Lindner, mit weniger Wohlstand:

"Der Krieg in der Ukraine stellt auch unser Wirtschaftsmodell in Frage."

Auswirkungen einer Rezession für den Südwesten

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat davor gewarnt, gerade Schlüsselbranchen wie die Automobilwirtschaft und der Maschinenbau litten unter den "umfangreichsten, schnellsten und härtesten Wirtschaftssanktionen der Nachkriegsgeschichte". Dennoch hat Kretschmann die Sanktionen richtig genannt.

Auch in Rheinland-Pfalz gibt es Sorgen von Verbrauchern und Unternehmen. Was die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ausgerufene Frühwarnstufe des Gas-Notfallplans für Rheinland-Pfalz bedeutet, haben wir hier zusammengestellt.

Wie groß ist die Gefahr einer Rezession in Deutschland und in Europa?

Selbst ohne so bedeutende Unsicherheitsfaktoren wie die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine lässt sich nur schätzen, wie sich die Wirtschaft in Zukunft entwickelt. Das versuchen Regierungen, Ökonomen und internationale Organisationen regelmäßig auf Basis verschiedener Annahmen und Rechenmodelle.

Dabei können sich die Vorhersagen stark unterscheiden. Das zeigt sich beispielsweise bei den Annahmen zu den Folgen eines Embargos für russisches Gas sehr deutlich. Eine Modellrechnung mehrerer internationaler Ökonomen steht heftig in der Kritik. Sie sagt ein Schrumpfen des deutschen BIP um drei Prozent vorher, also weniger als während der Coronapandemie, falls Deutschland kein russisches Gas mehr bekäme.

Auswirkungen eines Gas-Lieferstopps ungewiss

Wie stark eine solche Rezession ausfallen könnte, ist umstritten. Eine Rezession sehen beispielsweise die sogenannten Wirtschaftsweisen dann drohen, wenn Gaslieferungen nach Deutschland ausbleiben oder aber auch, wenn sich der Krieg verschärft. Sie haben wegen des Kriegs bereits ihre Konjunkturprognose für 2022 deutlich nach unten korrigiert. Der Sachverständigenrat erwartet nur noch ein Wachstum der Wirtschaft von 1,8 Prozent.

Auch deutsche Wirtschafts- und Bankenvertreter befürchten bei einem Gas-Lieferstopp eine Rezession. Der Präsident des Bundesverbands deutscher Banken (BdB), Deutsche Bank-Chef Christian Sewing, sagte, eine deutliche Rezession wäre dann nicht zu vermeiden. Der Verband der chemischen Industrie rechnet ebenfalls für diesen Fall mit einer schweren Rezession und einem massiven Verlust von Arbeitsplätzen.

Der deutsche Gewerkschaftsbund DGB warnt ebenfalls im Falle eines Energie-Embargos. Auch generell birgt der Ukraine-Konflikt für den DGB das Risiko einer Rezession.

"Das hängt ganz wesentlich davon ab, wie sich die Wirtschaftssanktionen gegen Russland auswirken werden und ob es in absehbarer Zeit zu einem Ende des Kriegsgeschehens kommt."

Auch die EU-Kommission prüft Szenarien für den Fall, dass russische Gaslieferungen ausgesetzt würden - entweder wegen eines Embargos oder wegen eines einseitigen russischen Lieferstopps. Bislang ist die Einschätzung der EU-Kommission, dass der Krieg in der Ukraine zu einer beträchtlichen Abschwächung des Wirtschaftswachstums führen wird, aber nicht zu einer Rezession.

Wie hart trifft eine Rezession Verbraucherinnen und Verbraucher?

Im Moment geht das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) trotz der Risiken in Folge des Ukraine-Kriegs davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in allen Bundesländern im Laufe des Jahres zurückgehen wird.

Allerdings kann eine Rezession Arbeitsplätze in Gefahr bringen, und damit die Einkommen vieler Menschen. Damit sinkt in der Folge auch ihre Kaufkraft als Konsumenten. Denn häufig ist eine Folge des Abschwungs, dass Unternehmen weniger produzieren und Beschäftigte entlassen, oder auch Insolvenz anmelden müssen. Dann sind mehr Menschen auf staatliche Unterstützung angewiesen.

Der Staat muss Schulden machen, und er muss bei seinen Aufgaben Prioritäten setzen. Gleichzeitig wird die Regierung mit konjunkturpolitischen Maßnahmen versuchen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Bundesregierung hat Ende März ein Paket zur Entlastung von Haushalten bei den Energiepreisen beschlossen. In der Corona-Krise hat sich die Kurzarbeit als wichtiges Instrument zum Erhalt von Arbeitsplätzen erwiesen.

Einkaufen, Tanken, Autofahren und die Sorge um den Arbeitsplatz - was können wir tun?

Den Wohlstandsverlust, den Ökonomen vorhersagen, bemerken viele Verbraucherinnen und Verbraucher schon jetzt - beim tagtäglichen Einkauf wird spürbar, dass das Geld für deutlich weniger reicht als noch vor wenigen Wochen. Verbraucherschützer sagen alleine für das Heizen mit Gas Mehrkosten von 2.000 Euro im Jahr für einen durchschnittlichen Haushalt voraus.

Beschäftigte, deren Unternehmen von einer Rezession getroffen werden, spüren die Auswirkungen mehrfach. Auf der einen Seite fällt das Einkommen wegen Kurzarbeit teilweise oder sogar ganz weg. Auf der anderen Seite müssen die laufenden Kosten weiter getragen werden, die bereits jetzt schon stark gestiegen sind und weiter steigen dürften.

Ökonomen und Politiker sehen die aktuelle Krise daher auch als eine Art Weckruf für neue Ansätze und ein schnelleres Umsteuern.

Wie Verbraucherinnen und Verbraucher gegensteuern können und an einigen Stellschrauben Geld sparen können, haben wir hier zusammengestellt, am Beispiel Lebensmittel oder auch Energie: