Vor 1984 hatten viele Angst. Würde es so schrecklich werden, wie es der britische Schriftsteller George Orwell in seinem berühmten Roman "Nineteen Eighty-Four" beschrieben hatte? Doch stattdessen hieß es: Die Zukunft wird großartig.

Die erste E-Mail nach Deutschland kommt in der Uni Karlsruhe an. An der Fakultät für Informatik arbeiten deutsche Nerds an der digitalen Zukunft für alle. Michael Rotert aus Landau hat die dafür notwendige Datenverbindung aufgebaut.

In Ludwigshafen beginnt das Kabelpilotprojekt. Nachrichten und Unterhaltung per Fernsehkabel aus der Region für die Region. RTLplus strahlt zum ersten Mal ein deutsches Programm aus, das aber nur im Saarland und in Rheinland-Pfalz empfangen werden kann.

SWR Moderator Pierre M. Krause liebte den Kinofilm "Unendlichen Geschichte". Journalistin Cecilia Knodt (32) ist beeindruckt, wie sich die Reutlinger Frauen ihren Weg ins Rathaus erkämpften SWR Musikexperte Günter Schneidewind, kommentiert Charterfolge des Jahres 1984.