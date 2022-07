Was kostet: Urlaub am Bodensee?

Der Bodensee ist nicht nur der größte See, sondern auch eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Doch wie teuer ist so ein Urlaub auf der Insel Reichenau oder in Konstanz?

Sendung am Di. , 12.7.2022 21:00 Uhr, Was kostet …?, SWR Fernsehen