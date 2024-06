Was kostet eine Genussreise nach Wien?

Wien ist ein Klassiker unter den Städtereisen. Kein Wunder, denn die österreichische Hauptstadt gilt als einer der lebenswertesten Städte der Welt. Sie hat viel zu bieten – besonders in puncto Kultur und Kulinarik. Doch wie steht es mit den Preisen? Wie teuer ist ein Urlaub in Wien? SWR Reporter Johannes Zenglein ist fünf Tage in Wien unterwegs und findet es heraus. Kommt er mit einem Budget von 500 Euro aus? Wichtig dabei: Wo lässt es sich gut und günstig übernachten? Johannes probiert einen echten Geheimtipp, einen günstigen Schlafsaal in einem Luxushotel mitten im Zentrum. Auf Johannes' Programm stehen mit Schloss Schönbrunn, dem Stephansdom und dem Prater auch die Highlights der Stadt. Was muss er für die Eintrittspreise einkalkulieren? Was kostet seine Verpflegung?