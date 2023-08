Plastikdeckel: Warum sie sich öfter nicht mehr ablösen lassen

per Mail teilen

Egal ob an der Softdrink-Flasche oder dem Milchbeutel: Bei immer mehr Verpackungen sind die Plastikdeckel fest verbunden mit dem Verschluss. Und das hat einen Grund.

Ab Sommer 2024 sind bei Einweg-Getränkeverpackungen innerhalb der EU nur noch Kunststoff-Verschlüsse zugelassen, die nicht mehr abgehen. Hintergrund ist, dass genau diese Getränkeverschlüsse unter den Top 5 der am häufigsten gefundenen Müll-Gegenstände waren - bei EU-weiten Müllsammelaktionen an Stränden.

Das Problem: Plastikmüll im Meer wird über die Jahre zerrieben zu Mikroplastik, das irgendwann in unserer Nahrungskette landet. Und zum anderen: Inbesondere die Plastikringe unter den Verschlusskappen sind gefährlich für Vögel. Sie können sich darin verfangen oder damit strangulieren.

Wie groß das Problem mit Plastikverschlüssen im Meer wirklich ist

Zwar werden in Deutschland sowieso schon die meisten Flaschen mit Deckel zurückgegeben oder entsorgt - aber wir verbrauchen im Jahr rund 21 Milliarden Einweg-Getränkeverpackungen. Das bedeutet: Selbst wenn nur drei oder vier Prozent der Deckel nicht zurückkommen, ist das eine große Menge.

Obwohl Verpackungen oft aus unterschiedlichen Materialien zusammengesetzt sind, können die Stoffe beim Recyclen getrennt werden. Denn die Inhalte der gelben Tonne oder des gelben Sacks werden sortiert und geschreddert. Danach können Papierfasern, Kunststoff und das Aluminium von der Beschichtung beim Recycling voneinander getrennt werden.

So funktioniert das Recycling von Einweg-Getränkeflaschen

Bei Einweg-Getränkeflaschen sind die Flaschen oft aus PET und die meisten Deckel aus PP - Polypropylen. Die Flaschen kommen mitsamt Verschluss zusammengepresst aus dem Pfandautomaten und werden so geschreddert.

Danach landen die geschredderten Teile in einem Wasserbad. Dort sinken die Schnipsel der Flaschen nach unten und die Schnipsel der Verschlüsse treiben oben an der Wasseroberfläche. So können die einzelnen Stoffe getrennt und wiederverwertet werden.

So helfen Sie beim Recyclen von Plastik und Verschlüssen